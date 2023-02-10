Военнослужащий Азербайджанской армии погиб при сходе лавины

Житель села Галакенд Гедабекского района, военнослужащий сверхсрочной службы Гусейнов Савалан Бахтияр оглу, погиб в результате схода лавины.

Как передает Day.Az, его тело было извлечено из лавины и передано семье. С.Гусейнов будет похоронен сегодня.

У С. Гусейнова осталось 3 малолетних детей.

В пресс-службе Минобороны в ответ на запрос "Qafqazinfo" подтвердили эту информацию. Сообщается, что инцидент произошел 8 февраля около 17:00. "Военнослужащий Азербайджанской aрмии Гусейнов Савалан Гусейн оглу, самостоятельно покинувший место службы, погиб из-за схода лавины. В связи с данным фактом ведётся расследование".