Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 11 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер южный.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 3-6° тепла.

Атмосферное давление опустится с 777 мм рт. ст. до 773 мм.рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром на отдельных горных территориях ожидаются небольшие осадки, временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла, в горах ночью 12-17° мороза, днем 0-5 ° мороза.

Ночью и утром на дорогах гололедица.