Фонд YAŞAT взял на себя расходы на операции еще двух ветеранов

Фонд YAŞAT продолжает деятельность по финансированию расходов на лечение и психологическую поддержку участников Отечественной войны.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, расходы на операции инвалидов войны Эльнура Самедова и Сабухи Эйвазова покрыты Фондом YAŞAT.

Ранее также оказана поддержка на лечение наших ветеранов и улучшены их бытовые условия.

Подробную информацию об отчетах фонда можно получить в разделе "Hesabatlar" официального сайта yashat.gov.az (https://yashat.gov.az/report/tableau).