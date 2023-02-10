https://news.day.az/society/1536859.html Фонд YAŞAT взял на себя расходы на операции еще двух ветеранов - ФОТО
Фонд YAŞAT взял на себя расходы на операции еще двух ветеранов - ФОТО
Фонд YAŞAT продолжает деятельность по финансированию расходов на лечение и психологическую поддержку участников Отечественной войны.
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, расходы на операции инвалидов войны Эльнура Самедова и Сабухи Эйвазова покрыты Фондом YAŞAT.
Ранее также оказана поддержка на лечение наших ветеранов и улучшены их бытовые условия.
Подробную информацию об отчетах фонда можно получить в разделе "Hesabatlar" официального сайта yashat.gov.az (https://yashat.gov.az/report/tableau).
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