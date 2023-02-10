В Азербайджане произошло землетрясение?

В соцсетях распространилась информация о том, что в Исмаиллинском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, распространение подобной информации после землетрясения в Турции вызвало панику среди населения.

В Республиканском центре сейсмологической службы сообщили, что распространившаяся информация является слухом. Отмечено, что обычно информация о землетрясении оперативно размещается на сайте центра.