https://news.day.az/society/1536918.html В Азербайджане произошло землетрясение? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане произошло землетрясение? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В соцсетях распространилась информация о том, что в Исмаиллинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, распространение подобной информации после землетрясения в Турции вызвало панику среди населения.
В Республиканском центре сейсмологической службы сообщили, что распространившаяся информация является слухом. Отмечено, что обычно информация о землетрясении оперативно размещается на сайте центра.
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