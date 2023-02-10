В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
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В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 195 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 817 944 человека вылечились, 10 098 скончались, число активных больных - 153.

За прошедшие сутки проведено 980 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 503 034 теста.