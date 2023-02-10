В Губе обнаружены незаконные угольные скважины

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности на территории села Тюляр Губинского района, на приусадебных участках граждан были обнаружены незаконные угольные скважины.

Об этом сообщил Day.Az в пятницу официальный представитель госслужбы Бахруз Мухаммедов.

Он отметил, что были установлены лица, занимавшиеся незаконным производством угля, жители села Тюляр Тарана Лиханова и Сакит Абилов.

"В связи с выявленными фактами составлен протокол, приняты соответствующие законодательству меры в отношении виновных лиц, угольные скважины ликвидированы", - сказал представитель госслужбы.