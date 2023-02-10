https://news.day.az/society/1536999.html В Губе обнаружены незаконные угольные скважины
В Губе обнаружены незаконные угольные скважины
В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности на территории села Тюляр Губинского района, на приусадебных участках граждан были обнаружены незаконные угольные скважины.
Об этом сообщил Day.Az в пятницу официальный представитель госслужбы Бахруз Мухаммедов.
Он отметил, что были установлены лица, занимавшиеся незаконным производством угля, жители села Тюляр Тарана Лиханова и Сакит Абилов.
"В связи с выявленными фактами составлен протокол, приняты соответствующие законодательству меры в отношении виновных лиц, угольные скважины ликвидированы", - сказал представитель госслужбы.
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