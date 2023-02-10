https://news.day.az/society/1537024.html Определено местонахождение 4 пропавших граждан Азербайджана
Определено местонахождение 4 пропавших граждан Азербайджана
Установлено местонахождение 4 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время землетрясения в Турции.
Как передает Day.Az, об этом говорится в пятницу в заявлении МИД Азербайджана.
"Посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике было установлено, что 4 гражданина Азербайджана - Сафаров Фуад Зияд оглу, Аскеров Гасангулу Эльшад оглу, Гараев Ниджат Заур оглу и Велиев Намаз Аллахверди оглу - находились в Центре по возвращению в Малатье. Сотрудники посольства встретились с гражданами Азербайджана. Граждане сказали, что их состояние здоровья в норме" - говорится в сообщении МИД.
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