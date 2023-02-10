Число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции, достигло 5.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пятницу в сообщении МИД Азербайджана.

"На сегодня получена информация о гибели 5 граждан Азербайджанской Республики в результате землетрясения - это Буньятова Наиля Айдын гызы, 1980 года рождения, Мамедова (Октен) Рена Худаверди гызы, 1973 года рождения, Мамедова Севиндж Эльдар гызы, 1975 года рождения, Карлы Лейла Вахид гызы, 1976 года рождения и Гасанзаде Илаха Гусейнага гызы, 1974 года рождения. Была установлена связь с родственниками погибших. Карлы Лейла Вахид гызы будет похоронена в Турции ее семьей. Принимаются соответствующие меры для отправки тел 4 человек в Азербайджан. Да упокоит Всевышний души погибших!" - говорится в сообщении МИД.