Очередная гуманитарная помощь МЧС Азербайджана отправлена в Турцию - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию направлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям для поддержки ликвидации последствий произошедшего сильного землетрясения в братской стране, передает Day.Az со ссылкой на МЧС.
Так, гуманитарная помощь, отправленная самолетом, включает 240 палаток для размещения пострадавших от землетрясения.
Самолет с гуманитарной помощью вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Адану.
Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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