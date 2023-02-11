https://news.day.az/society/1537062.html Поножовщина в Баку есть погибший и раненый
Поножовщина в Баку есть погибший и раненый
В полицию поступила информация о нанесении ножевых ранений двум людям в поселке Кешля Низаминского района Баку.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 11 февраля около 02 часов ранее осужденный житель поселка Рауф Гусейнов 1986 года рождения на почве конфликта нанес ножевые ранения ранее осужденному Хаялу Рагимову 1988 года рождения и Илькину Рзаеву 2000 года рождения. И.Рзаев погиб на месте происшествия, Х.Рагимов госпитализирован.
Подозреваемый в совершении преступления Р.Гусейнов задержан и передан следствию.
Расследование продолжается.
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