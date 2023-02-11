Азербайджанские спасатели в Турции извлекли из-под завалов и спасли еще одну женщину

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева спасатели МЧС Азербайджана находящиеся в Турции спасли женщину, которая провела под завалами 120 часов.

Как сообщили в субботу Day.Az в МЧС Азербайджана, спасательные силы Министерства непрерывно ведут поисково-спасательные операции по ликвидации последствий сильного землетрясения.

Так, благодаря спасателям МЧС, в результате сложной и рискованной спасательной операции на территории Кахраманмарашского района, серьезно пострадавшего от землетрясения, была спасена 50-летняя женщина по имени Фатма, которая провела под завалами 120 часов.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.