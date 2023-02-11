Бахтияр Гаджиев переведен в лечебное учреждение

Бахтияр Гаджиев, находящийся под арестом, переведен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

Об этом сообщила в субботу Trend адвокат Гаджиева - Зибейда Садыгова, передает Day.Az.

Она сказала, что о переводе Гаджиева в лечебное учреждение сообщили его брату.

Напомним, что Гаджиев был обвинен в хулиганстве и решением суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 20 дней. Позднее срок ареста в отношении него был продлен до 28 февраля.