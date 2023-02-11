https://news.day.az/society/1537145.html Бахтияр Гаджиев переведен в лечебное учреждение
Бахтияр Гаджиев переведен в лечебное учреждение
Бахтияр Гаджиев, находящийся под арестом, переведен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.
Об этом сообщила в субботу Trend адвокат Гаджиева - Зибейда Садыгова, передает Day.Az.
Она сказала, что о переводе Гаджиева в лечебное учреждение сообщили его брату.
Напомним, что Гаджиев был обвинен в хулиганстве и решением суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 20 дней. Позднее срок ареста в отношении него был продлен до 28 февраля.
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