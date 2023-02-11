Какой будет погода в воскресенье?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ветер умеренный южный.

Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3° тепла, днем - 3-6° тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Ночью в восточных районах страны возможны осадки. Туман, ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 3-7° тепла. В горах ночью - 13-18° мороза, днем - 3-8° мороза. На дорогах ожидается гололед.