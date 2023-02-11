https://news.day.az/society/1537308.html Посольство Азербайджана обратилось к гражданам в Турции в связи с эвакуацией
Посольство Азербайджана обратилось к гражданам в Турции в связи с эвакуацией
Посольство Азербайджана в Анкаре обратилось к гражданам Азербайджана, проживающим в районах, пострадавших от землетрясения в Турции.
"Граждане Азербайджанской Республики, проживающие в районах, пострадавших от землетрясения, могут обратиться в посольство для эвакуации по телефону горячей линии +90 535 577 61 68. Эвакуация распространяется только на район землетрясения!", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Twitter, передает Day.Az.
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