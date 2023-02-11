Посольство Азербайджана обратилось к гражданам в Турции в связи с эвакуацией

Посольство Азербайджана в Анкаре обратилось к гражданам Азербайджана, проживающим в районах, пострадавших от землетрясения в Турции.

"Граждане Азербайджанской Республики, проживающие в районах, пострадавших от землетрясения, могут обратиться в посольство для эвакуации по телефону горячей линии +90 535 577 61 68. Эвакуация распространяется только на район землетрясения!", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Twitter, передает Day.Az.