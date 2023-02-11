https://news.day.az/society/1537320.html Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи - ФОТО - ВИДЕО
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи - ФОТО - ВИДЕО
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи.
Как сообщает Day.Az, посылки, собранные по инициативе и организации исполнительной власти Агдамского района, отправлены в Турцию.
Общая сумма гумпомощи составила 110 тысяч манатов. В пакет гумпомощи в основном входят консервы, питьевая вода, лекарства, отопительное оборудование, генераторы, теплые вещи и постельные принадлежности, а также палатки.
Грузовик, выехавший из поселка Гузанлы, сопровождается автомобилями местной дорожно-патрульной службы.
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