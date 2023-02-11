Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи.

Как сообщает Day.Az, посылки, собранные по инициативе и организации исполнительной власти Агдамского района, отправлены в Турцию.

Общая сумма гумпомощи составила 110 тысяч манатов. В пакет гумпомощи в основном входят консервы, питьевая вода, лекарства, отопительное оборудование, генераторы, теплые вещи и постельные принадлежности, а также палатки.

Грузовик, выехавший из поселка Гузанлы, сопровождается автомобилями местной дорожно-патрульной службы.