Второй мобильный полевой госпиталь, отправленный Азербайджаном, прибыл в Турцию

Как сообщалось ранее, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева сегодня в Турцию был направлен второй мобильный полевой госпиталь Министерства по чрезвычайным ситуациям с целью обеспечения ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции.

Как сообщает Day.Az, самолет со вторым мобильным полевым госпиталем на борту, оснащенный всевозможным медицинским оборудованием и расходными материалами, приземлился в аэропорту Аданы.