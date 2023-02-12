https://news.day.az/society/1537323.html Второй мобильный полевой госпиталь, отправленный Азербайджаном, прибыл в Турцию - ФОТО - ВИДЕО
Второй мобильный полевой госпиталь, отправленный Азербайджаном, прибыл в Турцию - ФОТО - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева сегодня в Турцию был направлен второй мобильный полевой госпиталь Министерства по чрезвычайным ситуациям с целью обеспечения ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции.
Как сообщает Day.Az, самолет со вторым мобильным полевым госпиталем на борту, оснащенный всевозможным медицинским оборудованием и расходными материалами, приземлился в аэропорту Аданы.
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