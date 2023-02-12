В Гейчае столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
В Гейчайском районе произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел около 23:00 на участке дороги Гейчай-Гарабагкал-Быгыр, проходящей по территории села Гаджалыкенд.
Столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ 21015", "ВАЗ 2106" и "Мерседес".
В результате происшествия пострадали водитель автомобиля марки "АЗ 21015" Алмамедов Кямиль Азиз оглу, 1984 года рождения и его пассажир Халилова Арзи Исрафил гызы, 1968 года рождения.
В результате аварии движение транспорта на дороге было остановлено на полчаса, образовалась длинная пробка.
Сотрудники ДПС восстановили движение транспорта.
Во время инцидента пострадали два человека.
Раненые были доставлены в Гейчайскую центральную районную больницу.
По данному факту отделом полиции Гейчайского района проводится расследование.
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