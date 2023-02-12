Задержан водитель-наркоман в Масаллы

В Масаллы задержан водитель, управлявший транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники дорожной полиции Масаллинского РУП остановили водителя автомобиля марки ВАЗ 2107 Ибрагима Ализаде за нарушение правил дорожного движения.

У сотрудников ГДП возникли подозрения, что водитель находится под воздействием наркотических средств, на основании чего было проведено соответствующее медицинское обследование. По результатам экспертизы было установлено, что И.Ализаде находится под воздействием наркотиков.

Собранные в отношении нарушителя материалы были направлены в районный суд для дачи правовой оценки. По решению суда он арестован в административном порядке на 8 суток и лишен водительских прав сроком на два года.