https://news.day.az/society/1537441.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 981 человек вылечился, 10 098 - скончались, число активных больных составляет 150.
За последние сутки в стране проведены 937 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 505 118.
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