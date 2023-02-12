В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 981 человек вылечился, 10 098 - скончались, число активных больных составляет 150.

За последние сутки в стране проведены 937 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 505 118.