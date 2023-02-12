https://news.day.az/society/1537481.html ДТП в Азербайджане - есть погибший и пострадавшие
ДТП в Азербайджане - есть погибший и пострадавшие
В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в селе Шиштепе.
Столкнулись два легковых автомобиля марки Jeep.
В результате ДТП Тарана Нагиева 1971 года рождения погибла на месте происшествия.
Назрин Нагиева 2005 г. р., Насиба Нагиева 1975 г. р., Абдул-Бахар Алави 1980 г. р., Майис Рафиев 1989 г. р., Мухаммед Мехди Ахмади 1984 г. р. и Саяф Назари 1998 г. р. госпитализированы с травмами.
По факту проводится расследование
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