ДТП в Азербайджане

- есть погибший и пострадавшие

В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в селе Шиштепе.

Столкнулись два легковых автомобиля марки Jeep.

В результате ДТП Тарана Нагиева 1971 года рождения погибла на месте происшествия.

Назрин Нагиева 2005 г. р., Насиба Нагиева 1975 г. р., Абдул-Бахар Алави 1980 г. р., Майис Рафиев 1989 г. р., Мухаммед Мехди Ахмади 1984 г. р. и Саяф Назари 1998 г. р. госпитализированы с травмами.

По факту проводится расследование