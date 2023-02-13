В Баку мужчина жестоко избил мать

В Насиминском районе Баку сын избил мать.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на проспекте Азадлыг.

Так, Мустафаева Афизар Юнис гызы 1957 года рождения подверглась побоям со стороны сына.

Мужчина жестоко избил родную мать веткой дерева.

С помощью соседей пострадавшая была помещена в Клинический медицинский центр.

У А.Мустафаевой диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, открытое рассечение в области лба и смещенный перелом костей носа.

Раненую поместили в отделение реанимации.

Факт расследуют сотрудники Насиминского районного управления полиции.