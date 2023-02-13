https://news.day.az/society/1537547.html В Агстафе автомобиль сбил 46-летнюю женщину
В Агстафе автомобиль сбил 46-летнюю женщину
В Агстафе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль сбил переходившую дорогу местную жительницу Афат Гаджигасымову (1978 г.р.).
Женщина была госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.
По факту ведется расследование.
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