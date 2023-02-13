В Агстафе автомобиль сбил 46-летнюю женщину
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Агстафе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль сбил переходившую дорогу местную жительницу Афат Гаджигасымову (1978 г.р.).

Женщина была госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

По факту ведется расследование.