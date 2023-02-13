В Сабунчинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована в поселке Рамана.

Айтекин Садыгова 1978 года рождения внезапно потеряла контроль над автомобилем марки Hyundai.

В результате машина врезалась в стену. Водитель А.Садыгова помещена в отделение реанимации Сабунчинского медицинского центра с диагнозом перелом бедренной кости, ее пассажирки Канара Салманова 1982 года рождения с диагнозом перелом грудины, Туран Мехтиева 1979 года рождения с диагнозом перелом запястья.

Две другие пассажирки выписаны домой, им была оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

По данному факту сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района назначена автотехническая экспертиза.