В Баку автомобиль врезался в стену, пострадали 5 женщин
В Сабунчинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована в поселке Рамана.
Айтекин Садыгова 1978 года рождения внезапно потеряла контроль над автомобилем марки Hyundai.
В результате машина врезалась в стену. Водитель А.Садыгова помещена в отделение реанимации Сабунчинского медицинского центра с диагнозом перелом бедренной кости, ее пассажирки Канара Салманова 1982 года рождения с диагнозом перелом грудины, Туран Мехтиева 1979 года рождения с диагнозом перелом запястья.
Две другие пассажирки выписаны домой, им была оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
По данному факту сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района назначена автотехническая экспертиза.
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