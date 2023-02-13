В Хатае погибла азербайджанка вместе с семьей

В провинции Хатай на юге Турции при землетрясении погибла азербайджанка вместе с семьей.

Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в соцсетях.

Сообщается, что погибшие - уроженка города Ширван Малейка Рустамли (Кылыч), ее супруг Мюнир Кылыч и 5-летний сын Батухан.

Тела погибших извлечены из-под завалов в Хатае, в настоящее время осуществляется подготовка к похоронам.

Поминальные мероприятия пройдут в городе Ширван.