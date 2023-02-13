https://news.day.az/society/1537568.html В Хатае погибла азербайджанка вместе с семьей - ФОТО
В Хатае погибла азербайджанка вместе с семьей - ФОТО
В провинции Хатай на юге Турции при землетрясении погибла азербайджанка вместе с семьей.
Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в соцсетях.
Сообщается, что погибшие - уроженка города Ширван Малейка Рустамли (Кылыч), ее супруг Мюнир Кылыч и 5-летний сын Батухан.
Тела погибших извлечены из-под завалов в Хатае, в настоящее время осуществляется подготовка к похоронам.
Поминальные мероприятия пройдут в городе Ширван.
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