Представители министерства здравоохранения посетили эвакуированных из Турции и находящихся на лечении в НИИ педиатрии граждан Азербайджана

В соответствии с поручениями и указаниями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи гражданам Азербайджанской Республики, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в ряде провинций братской Турецкой Республики, а также по эвакуации в нашу страну граждан Азербайджана и их близких родственников, являющихся гражданами других стран.

Министерству здравоохранения возложены задачи по оказанию необходимой медико-психологической помощи эвакуированным гражданам и членам их семей.

Как сказали Day.Az в ведомстве, из эвакуированных 10 февраля в нашу страну граждан в целом 6 семей (10 детей и 12 взрослых) размещены в Научно-исследовательском институте педиатрии им. К.Фараджевой Министерства здравоохранения.

В связи с этим сегодня представители Министерства здравоохранения посетили пациентов, находящихся на лечении в Институте педиатрии, поинтересовались состоянием их здоровья и процессом реабилитации.

Выступившая на встрече заведующая сектором охраны здоровья женщин, матерей, детей и подростков Министерства здравоохранения Айнура Зейналова отметила, что из 10 детей 6 мальчиков и 4 девочки: "Самому младшему из них всего 8 дней, а самому старшему - 14 лет. Дети были немедленно помещены в отведенные для них палаты. Помимо этого, проводятся комплексные лабораторно-инструментальные исследования. После завершения обследования дети вместе с родителями будут размещены в Социальном приюте при Министерстве труда и социальной защиты населения".

Заведующая сектором Минздрава также напомнила, что в соответствии с поручениями и указаниями главы государства медицинские учреждения, расположенные в Баку и других городах, а также в Нахчыванской Автономной Республике, приведены в состояние готовности для лечения пострадавших при землетрясении в Турции. С этой целью в медицинских учреждениях выделено 2000 коек.

В ходе встречи родители выразили глубокую признательность главе страны за всесторонние условия, созданные для их детей.