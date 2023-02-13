Азербайджанские волонтеры в Кахраманмараше

100 добровольцев из числа азербайджанской молодежи, направившихся на прошлой неделе из Азербайджана в братскую Турцию, сразу же по прибытии приступили к оказанию помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Фонде молодежи Азербайджана, наши волонтеры активно участвуют в установке палаточного городка для населения, пострадавшего от стихийного бедствия, обеспечении пострадавших продовольствием и медицинскими принадлежностями, а также принимают и сортируют гуманитарную помощь в штаб-квартире Турецкого фонда молодежи и Фонда молодежи Азербайджана в Кахраманмараше. Наряду с этим, азербайджанские волонтеры, имеющие медицинское образование, участвуют в оказании первичной медицинской помощи местному населению, психологической поддержки детям.

Отметим, что официальные лица и народ Турции очень высоко оценили приезд азербайджанских волонтеров на помощь своим турецким братьям, местные жители, не скрывая эмоций, со слезами радости встретили наших волонтеров.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.