В те ужасные моменты я больше всего беспокоилась за своего новорожденного ребенка

Во время землетрясения я больше всего беспокоилась за своего ребенка, которому на тот момент было всего четыре дня от роду.

Об этом Trend сказала в понедельник одна из пострадавших при землетрясении в Турции Гюльнара Озкапы, передает Day.Az.

"Той ночью мы в ужасе выбежали в снежную погоду на улицу. Невозможно передать то, что мы пережили. Мы пробыли на улице три дня. Возможно, наше положение было бы еще хуже, если бы нас не привезли в Азербайджан. Мы благодарны Азербайджану", - сказала она.

Отметим, что в Азербайджан доставлены 10 детей, пострадавших при сильном землетрясении в Турции, среди которых 6 мальчиков и 4 девочки. Самому младшему ребенку - 8 дней, самому старшему - 14 лет. Они размещены в Научно-исследовательском институте педиатрии. По окончании обследования дети вместе с родителями будут направлены в социальное убежище, находящееся в ведении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.