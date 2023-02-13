На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Сообщается, что подземные толчки, зафиксированные в 14:19, произошли на глубине 60 км.