https://news.day.az/society/1537707.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4.
Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Сообщается, что подземные толчки, зафиксированные в 14:19, произошли на глубине 60 км.
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