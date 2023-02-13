https://news.day.az/society/1537727.html МЧС начало расследование по факту нарушения норм строительной и пожарной безопасности - ВИДЕО
МЧС начало расследование по факту нарушения норм строительной и пожарной безопасности - ВИДЕО
МЧС начало расследование по факту нарушения норм строительной и пожарной безопасности.
Как передает Day.Az, в МЧС, поступило обращение жителей здания о проведении работ по реконструкции нежилых помещений многоэтажного жилого дома с нарушением норм строительной и пожарной безопасности в комплексе "Park Azure", расположенном по адресу г.Баку, ул.А.Джалилова, 27а .
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