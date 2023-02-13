Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов в Турции тела еще пятерых человек

Спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана извлекли из-под завалов в Турции тела еще пятерых человек.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в МЧС.

Как отмечается, тем самым в результате поисково-спасательных операций в турецкой провинции Кахраманмараш, серьезно пострадавшей от землетрясения, спасатели МЧС Азербайджана извлекли до сих пор из-под завалов живыми 51 человека (из них 17 - дети), и тела 618 погибших.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.