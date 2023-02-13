Массовые проверки в бакинских аптеках

В Баку была проведена проверка в 22 аптеках.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Центре аналитической экспертизы.

Было отмечено, что в прошлом месяце были проведены проверки в 26 аптеках, из которых 22 находятся в Баку, а 4 - в других районах Азербайджана.

В связи с выявленными нарушениями было составлено 7 протоколов.