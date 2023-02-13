https://news.day.az/society/1537772.html Массовые проверки в бакинских аптеках
Массовые проверки в бакинских аптеках
В Баку была проведена проверка в 22 аптеках.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Центре аналитической экспертизы.
Было отмечено, что в прошлом месяце были проведены проверки в 26 аптеках, из которых 22 находятся в Баку, а 4 - в других районах Азербайджана.
В связи с выявленными нарушениями было составлено 7 протоколов.
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