Сейсмослужба Азербайджана обратилась к населению

Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прокомментировал распространяемую в соцсетях после землетрясения в Турции информацию о том, что землетрясение якобы произойдет и в Азербайджане.

Как сообщили в понедельник в Центре в ответ на запрос Trend, данная информация не отражает действительность, передает Day.Az.

"После землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года в братской Турции, в соцсетях и ряде медиа распространяются высказывания некоторых так называемых "экспертов" о том, что в Азербайджане якобы тоже произойдет землетрясение. В связи с этим заявляем, что данная информация провокационного характера не имеет под собой никаких оснований. Призываем наших граждан не верить слухам и внимательно отслеживать заявления официальных ведомств", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.