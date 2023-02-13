https://news.day.az/society/1537811.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 986 человек вылечились, 10 099 скончались, число активных больных - 150.
За прошедшие сутки проведено 879 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 505 997 тестов.
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