В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 986 человек вылечились, 10 099 скончались, число активных больных - 150.

За прошедшие сутки проведено 879 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 505 997 тестов.