Пожар в жилом доме в Баку - ОБНОВЛЕНО
23:35
Пожар в пятиэтажном здании общежития, расположенном на улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе города Баку, был локализован и потушен в короткие сроки благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны Министерства по Чрезвычайным Ситуациям.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.
23:23
В Баку в пятиэтажном жилом доме произошел пожар.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.
В сообщении сказано, что на горячую телефонную линию МЧС поступила предварительная информация о пожаре в квартире в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Рамиза Гулиева, Хатаинский район города Баку.
В связи с этим по вызову на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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