Пожар в жилом доме в Баку

23:35

Пожар в пятиэтажном здании общежития, расположенном на улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе города Баку, был локализован и потушен в короткие сроки благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны Министерства по Чрезвычайным Ситуациям.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.

23:23

В Баку в пятиэтажном жилом доме произошел пожар.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.

В сообщении сказано, что на горячую телефонную линию МЧС поступила предварительная информация о пожаре в квартире в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Рамиза Гулиева, Хатаинский район города Баку.

В связи с этим по вызову на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

Будет предоставлена дополнительная информация.