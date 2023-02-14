https://news.day.az/society/1537938.html В Азербайджане утвержден порядок передачи наркотических и психотропных веществ для медицинского применения
В Азербайджане утвержден порядок передачи наркотических и психотропных веществ для медицинского применения
В Азербайджане утвержден порядок передачи наркотических и психотропных веществ для медицинского применения.
Как сообщили во вторник Day.Az в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
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