В Азербайджане утвержден порядок передачи наркотических и психотропных веществ для медицинского применения
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В Азербайджане утвержден порядок передачи наркотических и психотропных веществ для медицинского применения.

Как сообщили во вторник Day.Az в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

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