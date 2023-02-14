Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 15 февраля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 0- 2° тепла, днем 6-8° тепла.
Атмосферное давление составит 763 мм.рт. ст.
Относительная влажность 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны осадки, снег.
Временами туман, западный ветер в отдельных местах усилится.
Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 14-19° мороза, днем 3-8° мороза.
Ночью и утром на дорогах в горных районах ожидается гололедица.
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