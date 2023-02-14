Замглавы МЧС Азербайджана провел совещание в зоне землетрясения в Турции

В штабе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в зоне землетрясения состоялось совещание.

Как сообщили Day.Az в МЧС, совещание прошло в штабе спасательных сил МЧС, организованном на территории провинции Кахраманмараш с участием заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Этибара Мирзаева.

На совещании были обсуждены текущая оперативная обстановка, достигнутые результаты. Также были обсуждены дальнейшие шаги, в том числе вопросы доставки и передачи гуманитарной помощи, даны соответствующие поручения.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, спасательные силы быстрого реагирования МЧС продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции. До этот час наши спасатели извлекли живыми из-под завалов 53 человек и тела 655 погибших.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. 7 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по жертвам землетрясения.