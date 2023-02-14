Продлен срок ареста по "Тертерскому делу" 6 человек

Рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении шести лиц, привлеченных к уголовной ответственности по "Тертерскому делу" - Нифталиева Рашида Агашариф оглу, Микаилова Руслана Мухаммедали оглу, Машиева Санана Сахават оглу, Гахраманова Джабира Бабахан оглу, Алиева Эльчина Калам оглу и Мамедова Интигама Шариф оглу.

Как сообщает во вторник Day.Az, ходатайство было удовлетворено на прошедшем в Бакинском военном суде заседании.

Согласно решению, срок содержания под стражей в отношении обвиняемых продлен еще на 3 месяца.

Предварительное следствие по уголовному делу 4 ранее арестованных лиц завершено и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения.

Напомним, что в декабре 2021 года Генеральной прокуратурой были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с "Тертерским делом". После вышеупомянутых решений в ходе расследования были выявлены основательные подозрения в пытках отдельных военнослужащих, их незаконном лишении свободы и превышении должностных полномочий, 10 человек были привлечены к уголовной ответственности. Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой, истязанием), 341.2.2 (превышение должностных полномочий), 341.2.3 и 128 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и другим статьям УК. К обвиняемым была применена мера пресечения в виде ареста.