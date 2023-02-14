https://news.day.az/society/1538076.html Назначен новый заместитель прокурора города Баку
Назначен новый заместитель прокурора города Баку
Назначен новый заместитель прокурора города Баку.
Как сообщает во вторник Day.Az, приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева советник юстиции Нагиев Фарид Бакир оглу освобожден от должности начальника следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и назначен на должность заместителя прокурора города Баку.
Данную информацию подтвердили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
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