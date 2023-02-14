https://news.day.az/society/1538077.html В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые назначения
В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые назначения
В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведены новые кадровые назначения.
Как сообщили во вторник Day.Az в Генеральной прокуратуре, соответствующим приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева Мехман Гумматов назначен на должность начальника следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.
Другим приказом Назим Рашидов назначен на должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана.
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