Родственников азербайджанских студентов вызвали для опознания извлекаемых из-под завалов тел

Перед зданием, под завалами которого предположительно могут находиться азербайджанские студенты, собрались их родственники, которых вызвали для опознания тел, извлекаемых из-под завалов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское телевидение (AZTV).

"Некоторое время назад из комнат, где проживали студенты, спасатели извлекли турецкий и азербайджанский флаги, а также Священный Коран. Это означает, что спасатели вплотную приблизились к месту, где предположительно находятся студенты. Опознать тела извлеченных пока не удалось, но процесс продолжается", - говорится в репортаже AZTV .

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. 7 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по жертвам землетрясения.