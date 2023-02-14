https://news.day.az/society/1538098.html В одном из районов Баку начался пожар на открытой местности
В одном из районов Баку начался пожар на открытой местности
На "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре на открытой местности в поселке Бинагади в Бинагадинском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве, на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны.
Ведутся работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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