В одном из районов Баку начался пожар на открытой местности

На "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре на открытой местности в поселке Бинагади в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве, на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны.

Ведутся работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.