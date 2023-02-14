Психологи МЧС Азербайджана помогают пострадавшим от землетрясения в Турции

В числе медицинского персонала министерства по чрезвычайным ситуациям, направленного в Турцию по поручению Президента Ильхама Алиева для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране, есть и профессиональные психологи.

Как сообщили Day.Az во вторник в МЧС Азербайджана, психологами МЧС организована в Кахраманмараше, одной из провинций, сильно пострадавших от землетрясения, работа по оказанию помощи пострадавшим.

Отметим, что работа по оказанию психологической помощи ведется непрерывно.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.