https://news.day.az/society/1538149.html До сегодняшнего дня из зоны землетрясения эвакуированы 513 граждан Азербайджана
До сегодняшнего дня из зоны землетрясения эвакуированы 513 граждан Азербайджана
До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Турции эвакуированы 513 граждан Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом говорится во вторник в сообщении МИД Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре