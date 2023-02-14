До сегодняшнего дня из зоны землетрясения эвакуированы 513 граждан Азербайджана

До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Турции эвакуированы 513 граждан Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится во вторник в сообщении МИД Азербайджана.

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