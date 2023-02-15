Найдены тела азербайджанских студентов, оставшихся под завалами здания в Малатье

Найдены тела всех четырех азербайджанских студентов, оставшихся под завалами в Малатье.

Как передает Day.Az, на трупах была проведена медицинская экспертиза и установлено, что это Самир Гулиев, Шахин Велиев, Хумам Исмаиллы и Гюндуз Назарзаде.

Напомним, что ранее под завалами здания были обнаружены тела трех из четырех азербайджанских студентов.

После землетрясения 6 февраля в Турции, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы, не было сведений о студентах Университета Инёню в Малатье - Самире Гулиеве, Шахине Велиеве, Хумаме Исмаиллы и Гюндузе Назарзаде. Здание, в котором они жили, разрушилось.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. 7 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по жертвам землетрясения.