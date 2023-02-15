https://news.day.az/society/1538211.html Какие территории Азербайджана считаются наиболее уязвимыми с точки зрения сейсмологии? - ВИДЕО
Какие территории Азербайджана считаются наиболее уязвимыми с точки зрения сейсмологии? - ВИДЕО
Основными уязвимыми местами в Азербайджане с точки зрения сейсмологии считаются территории от Шабрана до Шамахы и далее до Гянджи.
Как передает Day.Az, об этом Xəzər Xəbər сообщил глава отдела Республиканского центра сейсмологической службы Таир Мамедли.
По его словам, вся территория нашей страны является сейсмически активной зоной и имеет большое число очагов землетрясений.
Подробнее - в сюжете:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре