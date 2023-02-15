Какие территории Азербайджана считаются наиболее уязвимыми с точки зрения сейсмологии?

Основными уязвимыми местами в Азербайджане с точки зрения сейсмологии считаются территории от Шабрана до Шамахы и далее до Гянджи.

Как передает Day.Az, об этом Xəzər Xəbər сообщил глава отдела Республиканского центра сейсмологической службы Таир Мамедли.

По его словам, вся территория нашей страны является сейсмически активной зоной и имеет большое число очагов землетрясений.

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