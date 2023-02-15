Ученый-историк НАНА и его супруга обвиняются в присвоении денежных средств
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Ученый-историк Национальной академии наук Азербайджана и его супруга обвиняются в присвоении 92 тысяч манатов, выделенных на проведение исследований на освобожденных территориях, сообщает в среду Day.Az.

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