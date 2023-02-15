https://news.day.az/society/1538215.html Ученый-историк НАНА и его супруга обвиняются в присвоении денежных средств
Ученый-историк НАНА и его супруга обвиняются в присвоении денежных средств
Ученый-историк Национальной академии наук Азербайджана и его супруга обвиняются в присвоении 92 тысяч манатов, выделенных на проведение исследований на освобожденных территориях, сообщает в среду Day.Az.
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