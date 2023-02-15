Полиэтиленовые пакеты в магазинах Азербайджана стали платными

В Азербайджане с сегодняшнего дня выдаваемые покупателям полиэтиленовые пакеты в магазинах и торговых сетях стали платными.

Как сообщает в среду Day.Az, данное указание было отмечено в письме, направленном Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана в торговые сети.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.