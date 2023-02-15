https://news.day.az/society/1538236.html В Баку маршрутный автобус сбил двух пешеходов - есть погибший
В Баку маршрутный автобус сбил двух пешеходов - есть погибший
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, вчера около 22:00 на улице Бекира Чобанзаде в Низаминском районе маршрутный автобус №81 сбил двух пешеходов.
От удара пешеходы попали под колеса легкового автомобиля марки Saipa, который двигался по встречной полосе.
В результате полученных травм Амин Будагов (1990 г.р.) скончался на месте происшествия. Расул Томаев (1979 г.р.) был госпитализирован.
В отношении водителя автобуса Арифа Алескерова в Низаминском РУП возбуждено уголовное дело.
По факту проводится расследование.
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