В Баку маршрутный автобус сбил двух пешеходов

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, вчера около 22:00 на улице Бекира Чобанзаде в Низаминском районе маршрутный автобус №81 сбил двух пешеходов.

От удара пешеходы попали под колеса легкового автомобиля марки Saipa, который двигался по встречной полосе.

В результате полученных травм Амин Будагов (1990 г.р.) скончался на месте происшествия. Расул Томаев (1979 г.р.) был госпитализирован.

В отношении водителя автобуса Арифа Алескерова в Низаминском РУП возбуждено уголовное дело.

По факту проводится расследование.