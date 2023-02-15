Погибли 10 граждан Азербайджана в результате землетрясения в Турции

Число граждан Азербайджана, погибших при землетрясении в Турции, достигло 10 человек.

Об этом сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана.

Представляем имена погибших граждан Азербайджана:

1) Буниятова Наиля Айдын гызы (1980 г.р.);

2) Мамедова (Октен) Рена Худаверди гызы (1973 г.р.);

3) Мамедова Севиндж Эльдар гызы (1975 г.р.);

4) Карлы Лейла Вахид гызы (1976 г.р.);

5) Гасанзаде Илаха Гусейнага гызы (1974 г.р.);

6) Исмаиллы Хюмам Фахри оглу (2002 г.р.);

7) Назарзаде Гюндуз Мубариз оглу (2000 г.р.);

8) Гулиев Самир Гасан оглу (2000 г.р.);

9) Годжаева Лида Сулейман гызы (1950 г.р.);

10) Велиев Шахин Наиль оглу (2000 г.р.).

Завтра тела погибших планируется доставить в Азербайджан.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.